相次ぐ災害に見舞われる能登に元気を届けたいと金沢市や内灘町の子どもたちが、珠洲市で演劇の舞台を披露しました。能登の子どもたちも参加した演劇フェスティバルです。10日、珠洲市のラポルトすずで開かれた子ども演劇フェスティバルinのと。石川県内で活動する6つの団体からおよそ100人の小中学生が参加しました。演劇だけでなく、歌やダンスなど日頃の練習の成果を発表しました。6年前、金沢で始まった子ども演劇フェスティバ