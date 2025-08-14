メ～テレ（名古屋テレビ） 最大9連休となったお盆休みも後半。暑い中での外出、熱中症にはもちろん注意したいですが、反対に夏ならではの”冷え”を感じる人もいるようです。“夏の温活”に注目が集まっています。 昼の暑さがやわらいだ夏の郡上の夜。おはやしとともに、さわやかな下駄の音が響き渡ります。 「日本三大盆踊りの一つとして知られる「郡上おどり」。 13日から4日間連続の「徹夜おどり」が始まり、地