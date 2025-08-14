１４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４０１円９５銭（１・０１％）安の３万９２７２円０３銭だった。７営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち２５０銘柄（約７５％）が下落した。前日まで連日相場が上昇していた反動から、投資家の間で当面の利益を確定する売り注文が出やすく、幅広い銘柄が下落した。東京証券取引所プライム市場に上場する約７割の銘柄が値下がりした