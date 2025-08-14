9日から降り続いた大雨で、北九州市のみかん農園では大きな被害が出ています。■児玉悠一朗記者「ここは、もともと何があったのですか。」■若松みかん天正園・天野芳房 代表「もともとは、ここの崩れたところから行くと小道があって、駐車場があった。」 北九州市若松区にある観光みかん農園です。崖崩れが起きた場所には、もともとミカンの木や観光客用の駐車場などありましたが、すべてが崩れ落ちていました。およそ900本あ