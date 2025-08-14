ボートレース鳴門のG3オールレディース「第41回渦の女王決定戦競走」は14日、2日目が終了した。堀之内紀代子、山下夏鈴と攻撃力上位の選手が登場した4R。勝ったのは1号艇の北村寧々（23＝長崎・128期）だった。「メチャ集中して勘通りです。怖かったけど、ほぼ全速です」と振り返るコンマ06のトップスタートから1周1マークを先取り、そのまま今シリーズの初白星へと突き進んだ。レース後は「逃げられるとは思いませんでし