何度教えても同じミスを繰り返す部下はどう指導すればいいのか。心理学者の榎本博明さんは「記憶力に問題があると考えられることがある。その場合は、記憶の刻み方を工夫したり、記憶の保持を工夫したりするアドバイスを行うといい」という――。※本稿は、榎本博明『なぜあの人は同じミスを何度もするのか』（日経プレミアシリーズ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com