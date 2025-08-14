関西ジュニアのAmBitiousが、東京のKanadevia Hallで初の全国ホールツアー「初めまして全国ツアーAmBitiousをよろしくお願いシャス。」の東京公演を行いました。Rayの連載でもおなじみの真弓孟之クンの雄姿をお届けシャス！面白いメンバートークも炸裂しましたよ。過去最大規模のツアーがついに実現！ラジオ大阪の『真弓孟之のオシャレって言われたい』とのコラボ企画で、Rayで連載をしている真弓孟之クン。ラジオでも「入ってま