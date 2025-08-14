LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を8月14日正午から15日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。8月14日から16日までと12月26日から2026年1月3日までのお盆、年末年始期間は対象外となる。対象宿泊施設と料金の一例は、相鉄フレッサイン 東新宿駅前（2名素泊まり）が12,320円から、渋谷エクセルホテル東急（同）が33,000円から、札幌プリンスホテル