天皇杯のラウンド16で、８月13日に味の素スタジアムで東京ヴェルディ対名古屋グランパスの一戦が行なわれた。名古屋は同スタジアムで2015年５月23日から10年以上も勝利しておらず、“鬼門突破”に燃えていた。そしてスタメンには、GKシュミット・ダニエルが名を連ねた。ご存じの通り、シュミットは今季から名古屋に加入。2019年夏以来のJリーグ復帰で、その活躍が注目されていた。しかしながら、１月の沖縄キャンプ中に右