現地８月13日にイタリアのウディネで開催されたUEFAスーパーカップで、チャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンはEL覇者のトッテナムと対戦。85分から２点のビハインドを追いつくと、PK戦を３−２で制し、新シーズン１つ目のタイトルを手にした。敗色濃厚だったなか、救世主となったのが、韓国の至宝のイ・ガンインだ。68分から途中出場すると、85分に得意の左足で強烈なシュートを突き刺し、反撃の煙を上げるゴールを