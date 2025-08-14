瀬戸内地方は高気圧に覆われて、晴れているところが多くなっていますが、局地的に雨が降っています。夜のはじめごろにかけては、雷を伴い激しい雨が降るおそれがあります。天気の急変や雨の降り方に注意してください。 15日も引き続き晴れるでしょう。ただ、午後は湿った空気や強い日差しの影響で、雷雨のところがある見込みです。朝の最低気温は岡山で26度、津山で24度、高松で27度でしょう。日中の最高気温は岡山と津山で36度、