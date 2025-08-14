8日、バンコクで取材に応じる井本勝幸さん（共同）【バンコク共同】第2次大戦中のインパール作戦などで死亡した旧日本兵の遺骨収集活動をしているバンコク在住の井本勝幸さん（60）＝福岡市出身＝が8月、ミャンマーでの遺骨調査を再開した。新型コロナウイルス感染拡大や軍事クーデターで中断を強いられていたが「遺族にも、当時を知る証言者にも残された時間は少ない。最後のチャンスだ」と語る。ミャンマーでは2021年のクー