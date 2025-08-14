ヨーロッパ各国の首脳は米ロ首脳会談を前にトランプ大統領らとオンライン会合を行い、「ロシアが占領するウクライナ領土の法的承認は論外だ」とする基本的な姿勢を改めて表明しました。ドイツのメルツ首相らヨーロッパ各国の首脳は13日、ウクライナのゼレンスキー大統領やアメリカのトランプ大統領とオンラインで会合しました。ドイツメルツ首相「米ロ首脳会談では、ヨーロッパとウクライナにおける安全保障上の利益が守られなけ