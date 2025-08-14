【MLB】エンゼルス 6-5 ドジャース（8月13日・日本時間14日／アナハイム）【映像】162キロで奪三振→大谷＆トラウト“笑顔なし”の表情（実際の様子）ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・投手」で今季9度目の先発登板。トラウトとこの日2度目の勝負では、第1打席とは配球も雰囲気も一変。勝負後に笑顔はなく、静かな緊張感だけが残った。5-2と3点リードで迎えた4回、先頭打者はこの日2度目の対戦となるトラウトだ