けさ、鳥海山で登山をしていた男性が倒れ、防災ヘリで救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。 【写真を見る】「倒れている、呼吸をしていない」死亡は東京の男性と判明鳥海山で1人登山ヘリで搬送も死亡確認（山形） 死亡した男性は、東京都板橋区の会社員の男性（57）とわかりました。 警察と消防によりますと、きょう午前8時40分ごろ、鳥海山で登山をしていた人から「単独で登山をしていた男性が倒れて