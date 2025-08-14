大分市で13日夜、横断歩道を渡っていた高齢の夫婦が軽自動車にはねられ、妻が死亡しました。警察によりますと13日午後7時10分ごろ、大分市津留の交差点で、近くに住む高齢の夫婦が横断歩道を歩いて渡っていたところ、右折してきた軽自動車が2人をはねました。この事故で妻の後藤りえ子さん（71）が頭などを強く打って死亡しました。80代の夫も腰の骨を折る重傷ですが、命に別条はありません。現場は信号機のない交差点で、警察は軽