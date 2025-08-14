札幌市は自転車などを短時間でも放置すると撤去対象となる「放置禁止区域」を、早ければ２０２５年度中にもすすきの地区に設ける方針を固めました。（長南記者）「すすきの交差点にほど近い道路です。自転車が多くとめられていますが、今後このあたりは駐輪禁止となる見通しです」新たに駐輪禁止となるのは、札幌駅前通の南４条から南６条までの区域で、早ければ２０２５年度中にも実施される見通しです。すすきの地区では自転車が