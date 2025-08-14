北海道弟子屈町の屈斜路湖で2025年8月14日、11歳の男の子が溺れる事故がありました。消防によりますと午後2時20分ごろ、キャンプ場の従業員から「キャンプ場で遊んでいた11歳の子どもが湖で溺れてしまった。陸まで上げたが意識がない」と消防へ通報しました。救助されたのは、キャンプ場に来ていた11歳の男の子で、水辺で遊んでいたところ溺れたということです。男の子の「助けて」という声に気づいた付近の人が救助しました。救急