15日（金）は低気圧が北海道を通過する影響で、北日本や北陸は雲が多く、所々で雨が降り、局地的に雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。その他の地域は晴れますが、午後を中心ににわか雨や雷雨となる所がありそうです。東海や西日本では35℃以上の猛暑日となる地域が続出し、厳しい暑さとなるでしょう。お出かけの際は晴雨兼用の折り畳み傘があると安心です。8月も後半になりますが、この先も西日本や東日本を中心に晴れて各地