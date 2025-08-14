14日のライブで引退2025年8月14日のライブツアー千秋楽をもって芸能界引退を表明している、元モーニング娘。の道重さゆみ。彼女がハロプロファンのみならずアイドルファンにも愛され、引退が惜しまれる経緯を改めて振り返ってみたい。【大宮高史/ライター】＊＊＊【写真】「可愛すぎる」「天使だね」…道重さゆみのライブの様子。「ピョン」とジャンプする瞬間も7月13日で36歳になった道重は、この7月から8月にかけて、出身