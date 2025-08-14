第107回全国高等学校野球選手権大会の広島県代表・広陵高校が2回戦からの出場を辞退した。今年1月に寮内で上級生による下級生への暴行行為があり、それがSNSで広く拡散されたことが原因だ。中には寮の爆破予告まであったという。もっとも、広陵は3月、日本高等学校野球連盟（高野連）から厳重注意を受け、関わった上級生4名には1カ月の対外試合出場禁止処分が言い渡された上での甲子園出場だった。＊＊＊【写真を見る】「100％