2026年度から「子ども・子育て支援金制度」がスタートします。 「独身税」とも呼ばれていることから、独身者のみに関係する制度と思われることもあるかもしれませんが、実はそうではありません。 本記事では「子ども・子育て支援金制度」の概要や対象者とともに、ひとり親が受けられる可能性のある支援の内容についてもご紹介します。 「子ども・子育て支援金制度」はどのような制度なのか？ 「子ども・