岐阜県本巣市の山中で愛知県常滑市の女性の遺体が見つかり、警察は8月14日、岐阜市の男女を死体遺棄の疑いで逮捕しました。岐阜市の職業不詳・立花浩二容疑者(54)と、内縁の妻の神原美希容疑者(35)は、今月7日、本巣市根尾越波の川岸に愛知県常滑市のパート・立野恵子さん(53)の遺体を捨てた疑いで、14日に逮捕されました。警察によりますと、今月6日、立野さんの夫から行方不明届が出され、翌日には岐阜市内で立野さ