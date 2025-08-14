この記事をまとめると 御中（おんちゅう）は書類や荷物の送付時に使う敬称 送り先の会社や法人名のあとに記載し、自社や個人宛には使用しない 「様」や「殿」などほかの敬称と一緒に使わない 1.御中の意味と読み方とは？ 御中とは手紙やメール、荷物の宛名に使う敬称で、「おんちゅう」と読みます。企業や部署、学校などの組織や団体に宛てて文書などを送る際に使われ、「これらの組織に所