左からRei、一青窈、横山剣、リリー・フランキー、上白石萌、CHEMISTRY、鞘師里保 『The Covers スペシャル 矢沢永吉ナイト!』が、NHK総合で８月28日午後10時から放送される。クレイジーケンバンド、CHEMISTRY、鞘師里保、一青窈、Reiが名曲をカバーする。【写真】『The Covers スペシャル 矢沢永吉ナイト!』出演者ソロカット今回は、今年９月にソロデビュー50周年を迎えるロックスター矢沢永吉を特集。革新的な音