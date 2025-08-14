◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（１４日・ベルーナドーム）【ソフトバンク】１（中）川村、２（左）柳町、３（右）近藤、４（指）山川、５（一）中村、６（二）牧原大、７（三）野村、８（捕）海野、９（遊）川瀬、▽投＝大津【西武】１（左）渡部聖、２（遊）滝沢、３（右）外崎、４（一）ネビン、５（指）村田、６（三）デービス、７（中）長谷川、８（捕）古賀悠、９（二）佐藤太、▽投＝高橋光成