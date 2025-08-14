◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（１４日・エスコンフィールド）【ロッテ】１（指）藤原、２（左）西川、３（中）高部、４（一）ソト、５（捕）寺地、６（三）池田、７（右）山本、８（二）宮崎、９（遊）友杉、▽投＝河村【日本ハム】１（中）五十幡、２（右）水谷、３（左）野村、４（指）レイエス、５（二）石井、６（三）有薗、７（一）清宮幸、８（捕）田宮、９（遊）中島卓也、▽投＝福島