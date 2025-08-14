ＤｅＮＡのアンドレ・ジャクソン投手が１４日、横須賀市内の球団施設で調整し、球団外国人最多タイとなる１０勝が懸かる１５日の中日戦（バンテリンＤ）への意気込みを語った。前回登板の８日の巨人戦（横浜）では５回を投げ、来日ワーストとなる６失点（自責２）でＫＯされたが、気持ちの切り替えは万全。「名古屋で投げられるって時はいつでも投げたいと思えるくらい、ピッチャーに有利な球場ですし、どんどんゾーン内に攻めて