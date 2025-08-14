ひさしの完成イメージ図（岡山市提供） 岡山市は、18日に岡山駅前広場の駅舎前に全長105ｍの長いひさしを設置するための工事を開始します。広場への路面電車乗り入れ整備事業の一環で行うものです。 駅舎から雨に濡れることなく、2027年3月に広場に乗り入れる予定の路面電車の乗り場などに移動できるようにするもので、工事は2026年9月下旬まで約1年かけて行われます。 ひさしの新築工事にかかる総事業費は約3