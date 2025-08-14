俳優の嵐莉菜（21）が13日、自身のインスタグラムを更新し、“恩師”や仲間たちとの青春ショットを披露した。【写真】「着物似合ってますね〜」 嵐莉菜、“恩師”らとの青春ショット嵐は、日本テレビ系ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜後10：00）に出演中で、梅園高校競技かるた部の村田千江莉役を演じている。インスタグラムでは「第6話ありがとうございました！いかがでしたか？この1話分だけでもすごく濃くて