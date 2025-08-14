電通本社が入るビル＝東京都港区電通グループは14日、2025年12月期連結決算の業績予想を下方修正し、純損益を従来見通しの100億円の黒字から754億円の赤字に引き下げた。赤字幅は前期の1921億円よりは縮小するが、3年連続の赤字となる見通し。海外事業で厳しい環境が継続しているためという。25年6月中間連結決算は売上高に当たる収益が前年同期比0.4％増の6839億円、純損益は736億円の赤字（前年同期は55億円の黒字）だった。