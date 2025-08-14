◇MLB エンゼルス 6-5 ドジャース(日本時間14日、エンゼル・スタジアム)ドジャースはエンゼルスとの1点差の攻防に敗れ4連敗。同日勝利していたパドレスに首位の座を譲り渡しました。この日、大谷翔平選手は古巣相手に初の“二刀流”で出場。試合前時点でロバーツ監督は「5イニングの登板」を示唆していましたが、大谷選手は4と1/3回を投げたところでザカリー・ネト選手に1点差へ迫られる2点タイムリーを浴び、降板となりました。そ