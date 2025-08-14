髪のケアは、いまや“美しさ”だけでなく“感情”や“自己表現”の一部へ。そんな時代の声に応えるように、ヘアケアブランド「ジュレーム」から、記憶に残る“髪の質感”と“香り”を叶える新シリーズが登場します。注目は、髪悩みに応える2タイプと、まるで香水のようなブルーミングライラックの香り。毎日のバスタイムが、あなたの魅力を引き出す特別な時間に変わります♡ 香るたび気分が上がる♡