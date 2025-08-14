【モデルプレス＝2025/08/14】日向坂46の上村ひなのが13日、自身のブログを更新。集合アーティスト写真で着用したマリンルックを公開し、反響が寄せられている。【写真】日向坂46上村ひなの「凄くマリン」な衣装で美脚披露◆上村ひなの、マリンルックで美脚披露上村は、近況をつづった投稿の最後に「集合アー写で着てたマリンルックだよ」と撮影時の衣装を公開。「凄くマリンな帽子を被った」とコメントし、白いハットにボーダート