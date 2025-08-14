俳優の池内博之（48）が14日、自身のインスタグラムを更新。アウトドアでの姿を披露した。池内は「ハンモックの朝」と書き出し、「キャンプはハンモックスタイル」と、ハンモックに寝そべりながら、こちらを見つめる写真を公開した。そして「設営も撤収もあっというまに終われる」とメリットを挙げ、「今はDDだか、つぎはHEAVENかな」とつづった。池内は1976年生まれ、茨城県出身。97年にドラマ「告白」で俳優デビュー後は