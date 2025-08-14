¡ÖÄº¤­½÷»Ò¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿ÅÏî´¿¿°á¼õ·º¼Ô¤¬Ê£¿ô¤ÎÃËÀ­¤«¤é1²¯5000Ëü±ßÍ¾¤ê¤òñÙ¤·¤È¤Ã¤¿»ö·ï¡£ñÙ¤·¼è¤é¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Ë¤â²¼¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡¢ÃË½÷´Ö¤ÎÎø°¦¤Î¤â¤Ä¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤¬»ö·ï¤Î±Ç²è²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¤Î¾®ÎÓÍ¦µ®»á¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ë¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÁÀ¤Ã¤¿°­¼Á¤ÊÈÈºá¤À¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£ ¡Ö¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¤«¤é±§ÅÔµÜ»á¤ËÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ   ½ñÀÒ¡Ø³é