◇MLB エンゼルス 6-5 ドジャース(日本時間14日、エンゼル・スタジアム)大谷翔平選手が古巣であるエンゼルスの本拠地で2年ぶりにマウンドに上がった感想を語りました。敵チームながら温かく迎えられた大谷選手は元チームメートらを相手に4と1/3回を投げ、被安打5、7奪三振、4失点で降板しました。「2ストライク後の決め球というのが甘めに入ってヒット2本出た感じなので、そこがやっぱりもったいなかったなと思います」と振り返り