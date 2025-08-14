先月末までの特殊詐欺の被害額が去年１年間の金額を超え、過去最悪のペースとなっていることが分かりました。 県警によりますと１月から７月までの特殊詐欺の被害額は県内で約１２億３０００万円となり、すでに去年１年間の金額を超えていて過去最悪のペースとしています。 被害のなかでも特に多いのが警察官をかたる人物に現金などをだまし取られる「ニセ警察詐欺」の被害で、総額の６０％以上となっています。 ６