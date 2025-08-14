サッカー日本代表の堂安律の妻で、インフルエンサーの明松美玖が１４日、自身のインスタグラムを更新。純白ドレスを着た姿とともに挙式したことを報告した。６月には明石家さんまや小栗旬、山田優夫妻、日本代表勢ぞろいの盛大な披露宴の様子が話題となっていたが、「先日の披露宴から少し経ち改めて挙式を執り行いました。大切な家族と心ゆくまで過ごす時間を持てたことが宝物です」と綴った挙式では純白のドレス姿で堂安と腕