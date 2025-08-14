みのや [東証Ｓ] が8月14日大引け後(16:45)に決算を発表。25年6月期の経常利益(非連結)は前の期比26.9％減の7.6億円になったが、26年6月期は前期比11.1％増の8.4億円に伸びる見通しとなった。5期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比14.66円増の24.66円に大幅増配する方針とした。 株探ニュース