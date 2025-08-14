東京市場まとめ 1.概況 日経平均は145円安の43,129円と反落で寄付きました。前日まで連日で過去最高値を更新しており、短期的な過熱感を警戒した売りが優勢でのスタートとなりました。寄付き直後から徐々に下げ幅を拡大しての推移となった日経平均は、ドル円が146円台まで上昇したことも指数を下押しし、前場は548円安の42,726円で取引を終えました。後場も安値圏でもみ合いが続き、12時43分には667円安の42,606円と本日の