クエスト [東証Ｓ] が8月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比4.9％減の2.3億円に減り、通期計画の12.4億円に対する進捗率は19.0％となり、5年平均の20.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.4％→5.0％に悪化した。 株探ニュース