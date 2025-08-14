人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした「Kirby Cafe」 (カービィカフェ）の全店で8月28日（木）から、ゲーム最新作『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』をモチーフにした新作デザートとドリンクが発売される。2026年3月31日（火）までの期間限定。「カービィカフェ」にゲーム最新作「スターリーワールド」がモチーフの新作デザートとドリンクが登場(C)Nintendo / HAL