【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.3「明日への道標」 8月5日実装 スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」に、8月5日に実装されたパッチ7.3「明日への道標」で追加されたボスや、武器を装備