８月１６日の新潟５Ｒ・２歳新馬戦（芝１４００メートル）に出走予定のベレーバスク（牝２歳、美浦・清水英克厩舎、父ベンバトル）が好仕上がりだ。８月１３日の美浦・Ｗコースでは軽快な動きを披露。僚馬を追走併入し、ラスト１ハロンは１１秒１と鋭く末脚を伸ばした。騎乗した石神深道騎手は「すごく感触が良かったです。新馬戦からやれると思います。スピードがあるし乗りやすい。切れる脚も使えると思います」とデビュー戦