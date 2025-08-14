ロココ [東証Ｓ] が8月14日大引け後(17:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比6.6倍の2億8400万円に急拡大し、通期計画の4億9200万円に対する進捗率は57.7％に達し、さらに前年同期の9.8％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比47.7％減の2億0800万円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ