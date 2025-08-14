【新華社ウルムチ8月14日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州に広がる面積11万2300ムー（約75平方キロ）の畑で、トマトが収穫期に入った。昌吉回族自治州では今年、加工用トマト栽培面積が新疆全体の約20％、全国の約15％を占めており、収穫量は100万トンとなる見込み。収穫機128台の準備を終え、9月末までの完了に向けて機械化した収穫作業を進めている。（記者/関俏俏）