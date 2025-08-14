【新華社フフホト8月14日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド中旗のウラド草原でこのほど、撮影家が赤い堆積岩が隆起した丹霞地形を撮影した。竜が舞うような壮大な風景が映し出された。（記者/李雲平、包群力、張祺琳）