元プロレスラーの武藤敬司（62）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。豪華スリーショットを披露した。武藤は「久しぶりに要介護三銃士集結！お互い人の話を聞かない！」と投稿。元プロレスラーでタレントの長州力、プロレスラーの蝶野正洋との笑顔のスリーショットを公開し、武藤と蝶野、橋本真也さんからなる新日本プロレスの「闘魂三銃士」になぞらえた。この投稿にフォロワーからは「絶対介護大変」「豪華すぎます