一般社団法人日本プロ野球外国人OB選手会は、ヤクルト、阪神などで活躍したトーマス・オマリーが9月18日に来日する事を発表した。来日に伴いファンミーティングを大阪、東京にて行う。以下は日程。【甲子園ファンミーティング】【日時】2025年9月19日（金）午後7時〜9時まで（受付は6時30分から）【場所】炭火焼肉伸（〒663―8177西宮市甲子園七番町13―7阪神甲子園駅から徒歩5分）【費用】17000円（大人・